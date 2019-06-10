Следком организовал проверку по факту ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи сообщает DEITA.RU.

Как пишет СУ СК России по Краснодарскому краю, проверка организована по факту оказания услуг, которые не отвечают требования безопасности во время перевозки пассажиров.

Установлено, что утром в воскресенье, 9 июня, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz в рамках обзорной экскурсии отвозил российских туристов в район Красной поляны города Сочи. Во время движения он столкнулся с другим туристическим автобусом.

В аварии пострадали по меньшей мере 26 пассажиров, в том числе дети. На месте аварии работают 19 бригад скорой помощи, а также пожарные расчеты.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее прошла информация о том, что 28 мая в Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая. Два человека погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Причину аварии назвали — плохое самочувствие водителя.

Екатерина Брязгунова