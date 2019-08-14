В недавно построенной школе, которой меньше года, обрушился потолок, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на информированный источник.

Инцидент произошел в образовательном учреждении «Перспектива» в Томске. Источник передает, что пострадавших нет.

Ответственная компания-застройщик ОАО «ТДСК» уточняет, что около лифта, на лестничной площадке, отслоилось потолочное покрытие. А вот в департаменте образования томской администрации эту ситуацию прокомментировать не пожелали.

Добавим, что школа была открыта в сентябре прошлого года, ее специализация – медицина и IT. Она может принять одну тысячу сто учеников и оборудована, в том числе, комнатой релаксации, где дети могут разрешать проблемные ситуации.

Анастасия Туркова