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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«На несколько дней придет весна» - Борис Кубай о погоде на неделю

Море, закат, скала, горизонт

Уже к выходным погода снова испортится

Во Владивостоке наступит настоящая весна – правда, всего на несколько дней. Потепление в крае начнется примерно 11 февраля – и продлится до конца рабочей недели, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, теплые дни продержатся в крае не так долго – пик потепления придется на среду, 12 февраля. Тогда в большинстве районов края будут плюсовые температуры – даже на довольно прохладных северных территориях днем воздух не будет охлаждаться более, чем до трех градусов ниже ноля.

Так, в среду, в середине рабочей недели, в столице Приморья будет около нуля, на юге края поднимается до 5 – выше нулевой отметки.

Примерно такая же температура сохраниться и в четверг.

В пятницу, 14 февраля, жители края заметят значительное похолодание – на юге тепло уйдет, и t опустится до -6 градусов.

Уже в субботу на территорию края снова придут морозы и вернется зима.

Напомним, что потепление обещали в крае довольно давно. Однако, судя по всему, оно будет довольно таки постепенным, а весенние деньки закончатся уже через пару суток.

 

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