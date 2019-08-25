Министерство культуры ожидает, что всероссийская акция «Ночь кино» соберет объединит около 800 тысяч зрителей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова, мероприятия акции пройдут на 3,5 тысячах площадках по всей стране. В прошлом году акция также собрала около 800 тысяч зрителей.

Всероссийская акция «Ночь кино» проходит в стране уже в четвертый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года под эгидой Фонда кино и Минкультуры России. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный по регистрации.

Дмитрий Санников