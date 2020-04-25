«На ноготочки не записываю»: салоны красоты снова закроют на Дальнем Востоке

Полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание дальневосточных губернаторов на недостаточные меры по ограничению распространения коронавируса. Как считает вице-премьер, работа салонов красоты необязательна, сообщает ИА DEITA.RU по материалам совещания с главами регионов.

Как подчеркнул во время совещания Юрий Трутнев, Президент России Владимир Путин предоставил главам регионов широкие полномочия по принятию мер по ограничению распространения коронавируса. Но, по мнению Юрия Петровича, несмотря на такое право, некоторые губернаторы ограничились недостаточными мерами.

«Есть корреляция между эффективностью принимаемых ограничительных мер и скоростью распространения коронавирусной инфекции. И по мягкости мер, и по росту заболеваемости лидируют два региона – Хабаровский край и Приморье. Наверное, работа салонов красоты необязательна», - заметил вице-премьер.

Так, в Хабаровском крае с 10 апреля была возобновлена работа салонов красоты и парикмахерских, при этом отсутствовал контроль за соблюдением ограничительных мер. В результате – резкий рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. По данным ИЦК, в Хабаровском крае сохраняются организационные проблемы: обеспеченность медицинских работников полными комплектами средств индивидуальной защиты, включающими все элементы комплекта, не превышает 4,6%.

Как было отмечено в материалах совещания, несмотря на вспышку в инфекционной больнице Владивостока, в Приморском крае с 8 апреля была вновь разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, магазинов бытовой техники и стройматериалов, что также привело к росту инфицированных.

По данным оперативного штаба, на 24 апреля в Приморском крае зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, 32 человека, включая шестерых детей, выписаны, два случая закончились летальным исходом.