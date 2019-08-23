Онлайн-спринт – увлекательная игра, требующая знаний и эрудиции. Сыграть можно будет из любой точки Дальнего Востока, всей страны и даже мира. Игра посвящена книгам и зовёт в увлекательное путешествие книгочтеев и книговедов – детей и подростков 10 – 14 лет. Доступ к онлайн-спринту «Крылья, разносящие мысли» будет открыт на сайте Приморской краевой детской библиотеки с 15 октября по 30 ноября. Готовиться к игре можно уже сейчас, сообщает DEITA.RU.

Это не первая онлайн-игра, организованная главной детской библиотекой Приморья. Первый онлайн-спринт состоялся год назад. Он был посвящён 80-летию со дня образования Приморского края и назывался «А что есть в Приморье?». Участие в игре приняли не только приморские дети, к ним подсоединились друзья литературы с острова Сахалин.

В апреле этого года с использованием интернет-телефонии Skype в форме популярной игры «Морской бой» прошел межрегиональный литературно-географический брейн-ринг «По следам водителей фрегатов». В нём участвовали команды школьников из Приморской краевой, Магаданской и Сахалинской областных детских библиотек. Дети отвечали на вопросы по книге об отважных мореплавателях «Водители фрегатов» Николая Чуковского.

Новая онлайн-игра будет посвящена 620-летию со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга и 445-летию со времени выхода «Азбуки» Ивана Фёдорова.

Сыграть можно будет как из дома, так и собраться в городской или поселковой детской библиотеке. Онлайн-спринт «Крылья, разносящие мысли» содержитзадания по истории письменности и книги, о библиотечных понятиях, первопечатниках и известных книгоиздателях, художниках-иллюстраторах, переводчиках и литературных критиках, жанрах литературы, писателях, памятниках литературным героям.

На сайте Приморской краевой библиотеки в разделе «Акции и конкурсы» можно ознакомиться с материалами презентаций, подготовленных составителями онлайн-спринта.

Знакомство с презентациями «Из чего книга состоит», «История печатного творения» и «Рождение слова печатного» позволит потенциальным участникам игры расширить свои книговедческие знания и пройти спринт более успешно.

Адрес Приморской краевой детской библиотеки: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 48.

Ирина Павленко

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