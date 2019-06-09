Россияне не хотят рожать из-за сложной ситуации с жильем и низких зарплат, сообщает DEITA.RU. Такое заявление, сделанное чиновниками на Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили жители России в социальных сетях.

Напомним, по мнению первого замглавы Минтруда Алексея Вовченко, рождаемость в России упала из-за низких заработных плат. Как ее нужно стимулировать, обсудили на мероприятии. Например, в Приморском крае, по словам первого вице-губернатора региона Веры Щербиной, запущена специальная программа по строительству арендного жилья. Снимать квадратные метры будет в два раза дешевле, чем у собственников.

Правда, судя по настроению россиян, мало что способно исправить ситуацию. «Как рожать? Если знаю, что никогда не смогу обзавестись собственным жильём, не потяну ипотеку, а если копить, то жизни не хватит. Чтобы ребёнка выучить, отдать в институт, мне придётся себя на органы пустить, потому что с моей зарплатой и ценами на учёбу, мне придётся либо кушать, либо откладывать. Я не могу нечего дать своему ребёнку, зачем я буду рожать?» — задается вопросом россиянка.

Другая женщина рассказала, как она живет после рождения второго ребенка. «Да, мы родили второго, разница у детей восемь лет... В 30 я родила второго ребёнка... Жилья нет, мы живём в съемном... Купить не можем, потому что на маткапитал ничто не купишь, а если и купишь, то без окон и дверей... Зарплата маленькая, мужу приходится ездить по вахтам, чтобы как-то жить нормально... Мы его постоянно ждём домой. А чтоб купить нормальное жилье, нужно хотя бы полтора миллиона, а ещё при этом, чтоб брать ипотеку нужно первоначальный взнос внести 50 процентов... А где взять 700 тысяч рублей, чтоб купить жилье...» — пишет она. Вопрос, где она видела первоначальный взнос по ипотеке, повис в воздухе.

Другие россияне, высказывающиеся против рождения детей, оперируют не собственным опытом, а то, что видят в стране. «Куда рожать, если у нас 90 процентов молодёжи по съемным квартирам либо с родителями живет. На з/п в 50 тысяч, и это ещё в лучшем случае… Тут себе бы протянуть», «Да потому, чтобы сейчас получать нормальные декретные нужно работать, как собака на двух работах официально три года минимум, иначе всё на мужа падает. И работа должна быть высокооплачиваемая. 10 тысяч дают при рождении ребёнка, у кого стажа нет! При таком раскладе, конечно, не будет у вас демография повышаться», — пишут женщины.

Стоит отметить, что по вопросу рождаемости отписываются в основном женщины.

Екатерина Брязгунова