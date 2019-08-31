Школьники совершили путешествие по карте и узнали, какой район Владивостока в начале прошлого века назывался «гнилой угол», что такое «шампунька» и где сто лет назад в черте Владивостока можно было выловить рыбу из речки вёдром. В последние дни школьных каникул в доме-музее семьи чиновника Суханова прошла программа «Поход гимназиста», сообщает DEITA.RU.

Программа сделана на основе реальных событий. Как, впрочем, все программы, которые разрабатывают сотрудники дома-музея семьи Суханова, уточнила заведующая Жанна Славинская. Это путешествие 119 лет назад совершил ученик 5-го класса Владивостокской гимназии Григорий Суханов, старший сын статского советника Александра Суханова.

В 1900 году группа одноклассников вместе с двумя преподавателями прошла маршрут по полуострову Муравьёва-Амурского. Сейчас это городские районы Владивостока, а тогда, во времена, когда город только осваивался, многие знакомые современным ребятам районы были покрыты тайгой и выглядели совсем иначе. Путешествовали ребята три дня.

На программе «Путешествие гимназиста» современные школьники проходят маршрут в воображении по карте. Через игру они узнают историю города, могут сравнить, как жили и чем интересовались их сверстники более века назад.

Мемориальный дом-музей семьи статского советника Александра Васильевича Суханова - часть большого Государственного музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Адрес: Владивосток, ул. Суханова,9.

Ирина Павленко