6 Сентябрь 2019, 20:32
На Памфилову напали в ее доме с электрошокером
Источник изображения: DEITA.RU
Разбойное нападение совершили злоумышленники, ворвавшись в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в МВД.
В ночь с четверга на пятницу в городском округе Истра на террасу дома пробрался злоумышленник. Он ударил Памфилову электрошокером несколько раз, а затем сбежал.
В настоящее время ведется расследование инцидента, говорит представительница МВД РФ Ирина Волк. Ход дела контролирует руководство ведомства.
Анастасия Туркова
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