Разбойное нападение совершили злоумышленники, ворвавшись в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в МВД.

В ночь с четверга на пятницу в городском округе Истра на террасу дома пробрался злоумышленник. Он ударил Памфилову электрошокером несколько раз, а затем сбежал.

В настоящее время ведется расследование инцидента, говорит представительница МВД РФ Ирина Волк. Ход дела контролирует руководство ведомства.

Анастасия Туркова