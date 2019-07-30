Жителей Приморского края приглашают на патриотический спектакль «Военная тайна. Режиссер спектакля Сергей Руденок. Премьера состоится в Приморском театре кукол в сентябре. Также осенью театр отправляется на гастроли по краю, поэтому спектакль пройдёт также в Уссурийске, сообщает DEITA.RU.

«Военную тайну» Аркадий Гайдар написал в 1934. История о героическом сражении Мальчиша-Кибальчиша с буржуями никого не оставит равнодушным. Патриотическая музыка, известные песни из кинофильмов о гражданской войне окунают в атмосферу. Главные герои – люди, но куклам отведены не менее значимые роли.