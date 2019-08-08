Основания для более раннее ухода на пенсию могут расширить, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда выступило с предложением увеличить количество оснований для выхода на пенсию раньше положенного срока.

Чиновники считают, что при формировании общего стажа человека нужно включать в него те дни, когда он фактически не работает, но в то же время занимается чем-то полезным.

К таким период предлагается отнести прохождение курсов по повышению рабочей квалификации, отдых или учебный отпуск и даже дни сдачи крови.

Также в стаж предложено включать те периоды, в которых работник фактически не исполняет свою работу, но вместе с тем его работодатель продолжает исправно платить за него в ПФР.

Дмитрий Шевченко