Основания для более раннее ухода на пенсию могут расширить, сообщает DEITA.RU.
Министерство труда выступило с предложением увеличить количество оснований для выхода на пенсию раньше положенного срока.
Чиновники считают, что при формировании общего стажа человека нужно включать в него те дни, когда он фактически не работает, но в то же время занимается чем-то полезным.
К таким период предлагается отнести прохождение курсов по повышению рабочей квалификации, отдых или учебный отпуск и даже дни сдачи крови.
Также в стаж предложено включать те периоды, в которых работник фактически не исполняет свою работу, но вместе с тем его работодатель продолжает исправно платить за него в ПФР.
Дмитрий Шевченко