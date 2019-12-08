На переговорах Путина и Лукашенко выключили свет: Песков под подозрением

Забавный случай произошел на переговорах Президента России Владимира Путина и Президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает DEITA.RU.

Когда переговоры лидеров двух государств были уже в самом разгаре, в зале на секунду погас свет. «Это все Дима Песков», - пошутил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Позже «Батька» сделал заявление, четко обозначив позицию на переговорах. По его словам, Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо»,- подчеркнул Александр Лукашенко.

Дмитрий Санников