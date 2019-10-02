На Первом канале рассказали, что происходит с Заворотнюк

Врач показал МРТ мозга с той же проблемой что и у актрисы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Один из недавних выпусков шоу «Жить здорово» с телеведущей Еленой Малышевой был посвящено заболеванию актрисы Анастасии Заворотнюк. Теледоктор объяснила, почему вид рака, который, по слухам, диагностировали у звезды, сложно поддается удалению.

По словам Малышевой, в России пациенты, у которых диагностировали глиому на ранней стадии, долго живут. Рост опухоли сдерживает лучевая терапия. Потом на экране появится МРТ мозга с глиомой. Малышева и приглашенный гость – нейрохирург НИИ им Бурденко Андрей Галанов объяснили, что из-за большого отека не видно четких границ новообразования. При этом медик заверил: беременность не может спровоцировать рак – изменение гормонального фона может только ускорить деление злокачественных клеток.

Елена Миронова