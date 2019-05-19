Маркетологи Казахстана обыграли скандальное шоу «Голос. Дети», одним из финалистов которого стал их юных земляк Максим Ержан, сообщает DEITA.RU.

К съемке рекламы жилищного комплекса, маркетологи привлекли Максима Ержана с его мамой Гульмирой Алибек. Ролик опубликован на YouTube-канале ORDA INVEST.

По сценарию, пока мама слушает обо всех преимуществах нового дома, Максим отвлекается якобы на девочку, которая поливает цветы. Чтобы привлечь внимание, артист начинает петь знаменитую песню, после ее исполнения возвращается к матери и безапелляционно заявляет, что влюбился.

Мама соглашается, что девочка вполне мила. Однако Ержан уверяет, что влюбился в дом и спрашивает о квартирах на первом этаже.

«К сожалению, на первом все уже продано, есть на втором», — звучит в ответ. «Эх, опять», — расстраивается мальчик.

Напомним, результаты конкурса «Голос. Дети» аннулированы. Эксперты подтвердили во время проверки факт накрутки голосов в пользу дочери певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова — Микеллы Абрамовой.

Екатерина Брязгунова