Бесплатное время на парковках должно быть не пять минут, а двенадцать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, рассказал о результатах проведенного исследования международного опыта и российских реалий. Как минимум, говорит он, бесплатных минут парковки у автолюбителя должно быть десять, а лучше – пятнадцать. За основу брался опыт государств от США и до Юго-Восточной Азии. Исследовательская команда назвала в итоге время в двенадцать минут, придя к выводу, что это самый оптимальный вариант для бесплатной парковки.

Канаев добавил, что на парковках также нужно расширять пространство, чтобы улучшить его организацию. Пока что парковочные места появляются разве что рядом с торговыми центрами, а это уменьшению авто на дорогах не очень способствует.

Депутаты уже передали на рассмотрение Госдуме законопроект, позволяющий автолюбителям стоять на платных парковках до десяти минут безвозмездно. Также в документе предлагается ввести единые требования для камер фото- и видеофиксации.

Анастасия Туркова