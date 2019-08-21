Служба начала применять электронный почтовый знак в качестве платёжного средства, сообщает DEITA.RU.

"Почта России" запустила новый вид оплаты пока в тестовом режиме. Речь идёт об использовании электронных марок в личном кабинете на сайте организации.



Также их можно распечатать в виде QR-кода на конверте или самоклеящейся бумаге. Благодаря новому сервису юридические лица и компании смогут запрашивать нужное количество электронных марок.

Предполагается, что сервис позволит пользователям сократить расходы на дополнительные услуги или покупку и обслуживание франкировальной машины, а также обучение сотрудников работе на ней.

Сейчас сервис электронного почтового знака тестируют несколько компаний, однако их названия "Почта России" не раскрывает.

Дмитрий Шевченко