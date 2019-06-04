Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская провела прием граждан в Евпатории, сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировала Наталья Поклонская в социальных сетях итоги приема, на ее имя поступило более 130 обращений граждан. «По каждому заявлению будут направлены депутатские запросы в компетентные органы для разрешения поставленных людьми вопросов либо подготовки ответов разъяснительного характера», - заявила Наталья Поклонская.





Накануне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская опубликовала в социальных сетях номер телефона для обращений граждан.

«Уважаемые подписчики! В случае возникновения каких-либо проблем в записи на приём можно звонить моему помощнику по телефону: +7 (925) 545-30-48», - написала Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников