Трагический инцидент произошел на приморском пляже в Волчанце, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует паблик newsbox24.tv.

Отдыхающие заметили на поверхности воды человека, который не подавал признаков жизни. Судя по всему, мужчине стало плохо в море, и он не смог позвать на помощь.

Неравнодушные граждане вытащили пострадавшего и позвонили в скорую. Отмечается, что ни родных, ни близких, ни даже личных вещей человека найти на пляже не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть.

Ранее прошла информация, что в бухте Лазурная в конце минувшей недели утонули сразу три человека за полтора часа. Двое из них приехали из Еврейской автономии.

Екатерина Брязгунова