Иностранцы, прибывающие в южную китайскую провинцию Хайнань в составе туристических групп на круизных лайнерах, смогут находиться на острове без визы в течение 15 дней, сообщает DEITA.RU по материалам «Хайнань Жибао».

Сейчас туристы на круизных лайнерах из-за рубежа обязаны подавать документы на оформление визы в установленном порядке, за исключением граждан тех стран, которые входят в число 59 государств, с которыми у провинции Хайнань с мая 2019 года был установлен безвизовый режим для туристических поездок.

Кроме того, без визы теперь можно будет находиться в провинции с деловыми целями, для прохождения лечения, посещения родственников, участия в выставках и спортивных состязаниях. Нововведения касаются только граждан 59 стран, с которыми у провинции установлен безвизовый режим для турпоездок. Россия в их число входит.

Сейчас курорт Санья на острове Хайнань очень популярен у приморских туристов, так как уже третий год подряд туда летают чартерные рейсы из Владивостока.

Дмитрий Санников