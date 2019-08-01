На заводе из-за взрыва пострадали пять работников. Взрыв произошел при монтаже оборудования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Гендиректор ФКП "Пермский пороховой завод" Олег Миргородский говорит о групповом несчастном случае, который случился в 16:08 в пересчете на местное время. Сотрудники получили травмы: ожог шестидесяти и тридцати пяти процентов тела у двоих, трое с несильными травмами. Угрозы жизням нет, все находятся в больнице. Тяжелораненый рабочий – на операции.

Заводская комиссия расследует произошедшее и передает, что на работу предприятия несчастный случай влияния не оказал.

На заводе создана комиссия, которая разбирается в причинах происшествия. Здание завода оцеплено, людей туда не пускают.

Напомним, что ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из самых крупных предприятий оборонного комплекса в РФ, который выпускает и несколько видов пороха, и заряды, и продукцию для рядовых граждан.

Анастасия Туркова