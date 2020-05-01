На приморца без маски можно пожаловаться на горячую линию

Каждый гражданин Приморского края, заметивший нарушение масочного режима, который введен на территории субъекта с 30 апреля, сможет пожаловаться на это, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечает региональное правительство, по номеру телефона горячей линии 8 (423) 273-14-90 можно будет проинформировать о нарушениях. Сотрудники колл-центра будут собирать информацию о нарушениях масочного режима на предприятиях, в общественном транспорте, магазинах, компаниях, предоставляющих различные услуги.

В приморском штабе по противодействию распространения коронавируса отмечают, что цель создания подобной возможности пожаловаться – не наказание виновных, а обеспечение безопасности.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко отметил – чем дисциплинированнее приморцы отнесутся к ограничительным мерам, тем быстрее подобный режим завершится.

Софья Корф