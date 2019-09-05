В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Тонны воды обрушатся на регион уже в субботу, 7 сентября. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.



Синоптики подтвердили: тайфун «Линлин» появится у юго-восточных границ Приморья в ночь с пятницы на субботу. Ожидается сильные дожди от 15 до 45 миллиметров осадков за полдня, а на некоторых территориях скорость наводнения составил до шестидесяти миллиметров за двенадцать часов.

В воскресенье интенсивность «водного апокалипсиса» сохранится в столице края и на западных территориях. За два дня выходных ожидается выпадение месячной нормы осадков и более. Порывистые ветра достигнут показателей 15-20 метров в секунду. На юге – до 32 метров в секунду.

Ожидается критическое волнение в заливе Петра Великого – высота волн будет варьироваться от двух до более трех метров - и в открытых участках Японского моря (от 4,5 метров).

Поднятие уровня воды в море и на реках Приморья приведут к очень сложным паводковым ситуациям на всех территориях края.

К ночи понедельника, 9 сентября, интенсивность дождей снизится до 35 миллиметров в секунду.

Екатерина Цой