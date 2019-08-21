Пока уссурийцы спасали имущество от волны паводка, город накрыла еще одна волна – политическая. В преддверии выборов депутатов Уссурийской городской Думы борьба за мандаты обостряется, и ей не может помешать какой-то там дождик. Даже очень большой.

В минувшую субботу у местных коммунистов вывести уссурийцев на митинг не получилось. Сами кандидаты, небольшая группа поддержки, да скучающие полицейские – вот и поговорили. Странно ожидать участия внешней аудитории в мероприятии под лозунгом «За честные выборы», когда сами лидеры партии до этого на других выборах спокойно пошли на политический «договорняк» в процессе выдвижения своих кандидатов. КПРФ сегодняшняя — это в общем и целом не про партию улицы. И уж тем более не про партию улицы под такую повестку (ладно бы еще актуальная социально-экономическая была).

Другие политические силы в Уссурийске строят работу проверенными методами, стараясь привести людей не на улицы, а на выборы. Да-да, это те самые наглядная агитация и работа агитаторов. Просто, надежно и эффективно. Побудил человек сагитированных прийти на избирательный участок – получил деньги. Как говорят, стандартные расценки сейчас в Уссурийске достигают 6000 рублей за 15 человек. Все законно, официальные агитаторы кандидатов получают за работу на округах оплату с избирательного счета каждого кандидата.

Однако, такой расклад устраивает не всех. Под уссурийские выборы готовится «мина замедленного действия», которую могут «взорвать» после подведения их итогов. Суть ее состоит в том, что официальных агитаторов пытаются зачислить в команду граждан, покупающих голоса избирателей. В Сети даже распространяется видео, на котором предлагается снимать на телефон «факты таких фальсификаций».

Как прокомментировали DEITA.RU в местном отделении ЕР, оплата агитаторов во время избирательных кампаний – дело обычное. При этом самим избирателям за приход к урнам голосования никто не платит. Например, кандидатом были заключены официальные договоры на ведение агитационной деятельности. Агитаторы – это те люди, которые хорошо знают нанимателя, могут рассказать, что это за человек. При этом единороссы полагают, что любой уважающий себя, желающий добра для своего любимого города и его жителей, не опустится до того, чтобы подкупать избирателей, где-то из «закуточка» выдавать деньги. Сейчас любой практик от политики предпочтет иметь дело с людьми, которые работают на принципе подряда. В жестких временных рамках ведения избирательной кампании надо иметь возможность четко спланировать агитационную работу и спрашивать с исполнителей за малейшую неточность при выполнении задания. Спросить же с энтузиаста невозможно.

Посадить агитатора на «оклад» – значит прямо нацелить на халтуру. "А зачем вкалывать, когда зарплата от этого не зависит?" – прямо скажет современная молодёжь. Сдельная система, напротив, настраивает агитатора на активные поиски. А премия по итогам работы нацеливает на конечный результат: победу кандидата.

Впрочем, всем ли кандидатам нужна победа? Если судить по уссурийским выборам, то далеко нет. Инициативы по видеосъемкам «подкупа» можно расценить как «игру на проигрыш», считают опрошенные агентством эксперты. Осознав мизерные шансы на победу в конкретной избирательной кампании, можно громко «хлопнуть дверью» после выборов, крича о «фальсификациях». А затем готовиться к выборам другим, набрав какую-никакую известность.

Дмитрий Санников