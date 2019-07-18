Проект «Культурная среда» в Приморье получил максимальное финансирование по сравнению с такими же проектами в других дальневосточных регионах, сообщает DEITA.RU.

На то, чтобы обновить детские школы искусств в Приморье, а также другие учреждения культуры в крае, из бюджета выделили более 213 млн рублей на эти цели. Как сообщили в департаменте культуры администрации Приморского края, наш регион занял первое место по количеству выделенных из бюджета средств на реализацию проекта среди всех дальневосточных субъектов.

По словам заместителя руководителя департамента культуры Приморского края Анны Гоголевой, на выделенные средства учреждения купят тетради, учебники, оборудование и, конечно, новые музыкальные инструменты для того, чтобы в каждом районе края дети имели возможность проходить обучение в школах искусств. Представитель департамента также добавила, что каждое учреждение культуры в регионе получит от 2 до 11 млн рублей. Конечная сумма зависит от количества детей, которые обучаются в школе искусств.

В профильном департаменте также заявили, что школы закупят не только музыкальные инструменты и книги для обучения детей, но и необходимый набор для обучения декоративно-прикладному искусству и других занятий с детьми. Кроме того, часть средств пойдет на закупку передвижных культурных центров - автоклубов, которые смогут передвигаться по районам Приморья.

Отметим, средства из бюджета будут выделять до 2024 года в рамках реализации национального проекта «Культура», а также госпрограммы «Развитие культуры Приморского края». В этом году новые инструменты, литературу и оборудование получат 13 школ. А до 2024 года обновят свою базу 48 культурных учреждений. Из 36 школ искусств по всему краю и три колледжа.

Елена Миронова