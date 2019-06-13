В Приморье разводят пенсионеров под видом сотрудников фонда и предлогом замены карт, сообщает DEITA.RU. Этой историей поделился один из пользователей соцсетей. Его дедушку обманули тел мошенники.

Пожилой житель пригорода пострадал от действий телефонных мошенников, позвонивших днем на его домашний телефон. Аферисты представились сотрудниками пенсионного фонда и сообщили о якобы происходящей замене банковских карт.

Звонившие пояснили мужчине, что ему необходимо сообщить номер и код старой карты, чтобы они смогли перевести все его сбережения на новую, которую он получит через три дня.

Доверчивый пенсионер поверил услышанному и сообщил необходимую информацию, после чего с его счета были сняты почти 300 тысяч рублей. Когда позже он понял, что его обманули аферисты, то решил сообщить о происшествии в полицию.

Игорь Бегунов