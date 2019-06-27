Всего в крае в рамках 11 национальных проектов реализуют 49 региональных проектов, сообщает DEITA.RU.

В Приморье составили список проектов, которые до 2024 года будут реализовывать в рамках 11 нацпроектов. Это будет масштабная работа по следующим направлениям: демография, жилье и городская среда, образование, здравоохранение, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, международная кооперация и экспорт, культура, малое и среднее предпринимательство.

Из федерального бюджета на реализацию проектов выделено 6,9 млрд рублей, из краевого - 3,4 млрд рублей. Всего для того, чтобы в Приморье были реализованы все проекты, до 2024 года потратят более 10 млрд рублей.



