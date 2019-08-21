21 Август 2019, 20:15
На ребенка в детском саду упал потолок
Источник изображения: администрация г. Артема
Здание садика эксплуатировали 58 лет. Ребенок сейчас в
областной детской больнице, сообщает DEITA.RU.
Власти Амурской области рассказали подробности о состоянии двухлетней девочки, на голову которой в группе детского садика в Благовещенске упал кусок штукатурки. Как отметили в министерстве здравоохранения области, состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.
Сообщается, что на момент ЧП в группе было 13 детей. От обрушения части потолка пострадали трое – им оказали медпомощь на месте. Сад эксплуатирует здание, которому уже 58 лет. 100 детей в ближайшее время распределят по другим корпусам.
Елена Миронова
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