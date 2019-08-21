Здание садика эксплуатировали 58 лет. Ребенок сейчас в областной детской больнице, сообщает DEITA.RU.



Власти Амурской области рассказали подробности о состоянии двухлетней девочки, на голову которой в группе детского садика в Благовещенске упал кусок штукатурки. Как отметили в министерстве здравоохранения области, состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Сообщается, что на момент ЧП в группе было 13 детей. От обрушения части потолка пострадали трое – им оказали медпомощь на месте. Сад эксплуатирует здание, которому уже 58 лет. 100 детей в ближайшее время распределят по другим корпусам.

Елена Миронова