Солнечным дням в Приморье приходит конец – на смену ясной погоде приходят облачность, дожди и похолодание. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

В среду, 4 сентября, погодой в крае правит остаток антициклона. На юге Приморья пройдут дожди с грозами, что приведет к постепенному понижению тепла. На остальных территориях преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до + 28 градусов, а после захода солнца резко похолодает до +10 градусов. На северо-востоке ожидается выхолаживание до 4 градусов тепла. Аналогичный прогноз ожидается и для четверга.

Во Владивостоке также наблюдается похолодание днем, до + 22 градусов, и обильное скопление облаков над городом. Выпадение осадков в дневное время не ожидается, а вот ночью, вместе с понижением температуры воздуха до + 18 градусов, пройдут небольшие дожди.

Такой же атмосферный фронт сохранится на протяжении больший части четверга, из-за чего столбики термометра вновь не поднимутся выше 22 градусов тепла.

Екатерина Цой