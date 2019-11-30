На ремонт и строительство новых школ в Приморье направят миллиарды

Инвестиционный портфель расходов Приморского края на повышение качества образования в регионе на следующий год составит около 3,7 млрд рублей. Об этом губернатор края Олег Кожемяко заявил на заседании Совета глав муниципальных образований Приморья, проходившем в четверг в Кировском районе, сообщает DEITA.RU.

Средства будут выделены в рамках реализации национального проекта «Образование» и краевой государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

Как отметил глава региона, значительные средства пойдут на строительство и проведение ремонта в средних образовательных учреждениях, а также в детских садах.

Олег Кожемяко поручил уполномоченному департаменту и курирующему сферу образование врио вице-губернатора Наталье Бондаренко осуществить и проконтролировать все предусмотренные на будущий год работы по программам, сделать это качественно и в срок.

Глава региона отметил, что при реализации национальных проектов краевые и муниципальные власти должны опираться на мнение населения. Выступая с основным докладом на Совете, губернатор отметил, что эффективная реализация нацпроектов подразумевает вовлечение местных жителей в процессы создания достойных и комфортных условий для жизни на местах.

В данный момент в регионе реализуются свыше 50 региональных проектов, которые входят в 11 нацпроектов, утвержденных в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным.

фото: primorsky.ru