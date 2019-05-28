Жители дальневосточной столицы будут рисковать жизнью и имуществом еще 58 лет – столько времени уйдет, чтобы отремонтировать в городе все подпорные стены, если двигаться нынешними темпами, сообщает DEITA.RU.

Рельеф, которым жители Владивостока так гордятся, который наравне с морем стал визитной карточной города, часто играет злую шутку с горожанами. Из-за многочисленных сопок и перепада высот в городе построено более тысячи подпорных стен. Большинство из них приняты в муниципальную собственность. Но еще в городе много таких, которые существуют сами по себе - о них «не знает мэрия» - точного реестра в администрации нет, их годами не ремонтируют и даже не собираются. Ввиду скудного городского бюджета подпорные стены и лестницы во Владивостоке не ремонтируют, пока жареный петух, как говорится, не клюнет – то есть по исполнительным листам прокуратуры. А это единицы.

Судя по открытым данным - объявленным Управлением дорог и благоустройства администрации города Владивостока аукционам на портале Госзакупок, за год (с июня 2018) во Владивостоке было объявлено 9 аукционов на ремонт подпорных стен. За это время отремонтировали (или только будут ремонтировать) 17 подпорных стен. Город потратил на это больше 50 миллионов рублей.

Сейчас работы ведутся по следующим адресам: Героев Тихоокеанцев, 24а, Адмирала Кузнецова, 70, Черняховского, 3. За год аукционы объявляли на ремонт по следующим адресам: Русская, 17, набережная Спортивной гавани, Зои Космодемьянской, 14, Аллилуева, 6, 1-я Морская, 10в, Светланская, 39а, Героев Тихоокеанцев, 24, Нейбута, 25, Громова, 4, Командорская, 11, Терешковой 3а, Адмирала Юмашева, 16, Героев Тихоокеанцев, 24а и Русская, 59/1.

Список на первый взгляд масштабный: за год 17 стен. Из бюджета выделили более 50 миллионов рублей. Но как всегда есть много НО: 17 стен - это капля в море для Владивостока, буквально 1,7% от общего числа. А для того, чтобы провести ремонт всех стен в городе, (по очень грубым математическим подсчетам) придется потратить почти 3 миллиарда рублей, или 25% от всего бюджета Владивостока на год. Если в среднем в год мы будем ремонтировать 17 стен, то полностью обновить их получится не раньше, чем через 58 лет.

Простая школьная математика показывает: если подход к ремонту подпорных стен у городской администрации не изменится, стенопад после каждого дождичка не прекратится никогда.

Напомним, только после ливня в понедельник, 27 мая, во Владивостоке рухнуло две подпорных стены, на Ладыгина и Терешковой, похоронив под обломками 9 автомобилей.

Елена Миронова