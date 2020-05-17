На российские регионы надвигается аномальная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует аномальную погоду в различных субъектах РФ, сообщает ИА DEITA.RU. Так, в Центральной части России начнутся холода, несвойственные для данного времени года.

Устойчивая прохладная погода будет стоять на территории умеренных и северных широт России, в центре страны столбик термометра упадёт на 3-4 градуса ниже нормы. Это произойдёт благодаря переносу воздушных масс с северо-запада, пишет «Российская газета».

На Урале будет теплее – в Екатеринбурге, Перми и Тюмени температурные показатели достигнут максимум 19 градусов тепла, однако ожидаются осадки, и в ночное время суток будет 5 градусов выше нуля.

В Ямало-ненецком автономном округе ожидаются сильные перепады температуры – в светлое время суток температура будет 20 градусов тепла, тогда как ночью – ниже нуля. Челябинск ожидают осадки в виде дождя и похолодание в начале недели - температура не поднимется выше 13 градусов Цельсия, однако к выходным воздух прогреется до +21.

В Ханты-мансийском автономного округе ситуация противоположная – в начале недели будет тепло, до 23 градусов тепла, к выходным похолодает до +16.

Тем временем в Приморье ожидают ненастье, как отмечает портал «Примпогода». 17 и 18 мая в западной и юго-западной части региона прогнозируют сильный дождь. МЧС предупреждает приморцев о шквалистом ветре и грозе. Уровень рек на юге Приморья может значительно подняться, а высота волн в море может достигать 3,5 метров.