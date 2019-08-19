Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за сигнала о неполадках, сообщает DEITA.RU по материалам Росэнергоатома.

Как отмечают российские ядерщики, причиной отключения послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка произведена по штатному алгоритму. После выяснения причин ложного срабатывания энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу.

Как подчеркивают в Росэнергоатоме, радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона.

Месяц назад, в июле, под Тверью произошло ЧП на атомной электростанции. Сообщается, что на Калининской АЭС произошло короткое замыкание. Из-за этого предприятие было вынуждено отключить три энергоблока из четырех.

Дмитрий Санников