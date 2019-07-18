Уже отключили три энергоблока, сообщает DEITA.RU.



Под Тверью произошло ЧП на атомной электростанции. Сообщается, что на Калининской АЭС произошло короткое замыкание. Из-за этого предприятие было вынуждено отключить три энергоблока из четырех.

По сообщению пресс-службы предприятия, инцидент произошел в пять утра по местному времени. Там также добавили, что реакторные установки двух блоков (№1 и №2) разгружены, а установка блока №4 готова к набору мощности.

В компании отметили, что ничего страшного из-за ЧП не произошло. По крайней мере, радиационный фон не ухудшился.

Елена Миронова