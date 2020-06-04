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На Рудневском мосту опять проблемы
Там упал столб уличного освещения
В социальной сети Instagram появились фотографии, на которых запечатлён падающий фонарный столб на Рудневском мосту, сообщает ИА DEITA.RU. Опора уличного освещения, расположенная в средней части моста, опасно накренилась почти на 45 градусов и повисла на проводах, озадачив многочисленных автомобилистов. Часть бетонного ограждения оказалась повреждена, опора нависла над проезжей частью, проходящей под мостом.
По версии пресс-службы мэрии Владивостока, опора накренилась от сильного ветра, но на место происшествия оперативно выехала ремонтная бригада, фонарный столб благополучно вернули в исходное положение.
Фото падающего моста быстро разлетелись по всем местным СМИ и собрали много комментариев. Кто-то с сарказмом заметил: «Я думала, от ветра сам мост накренится». И неудивительно: Рудневский мост давно вызывает опасения у владивостокцев. Сдали в эксплуатацию его уже с грубейшими нарушениями: 30-метровые мостовые опоры строители решили оставить полыми. Что значительно увеличивает их шанс деформироваться.
Закончили строительство моста в 1970-м году, и стояло сооружение, которое никто не хотел вводить в эксплуатацию, более сорока лет: для автомобилистов мост открыли только в 1993-м. Автомобилей в приморской столице стало гораздо больше, и чтобы разгрузить дороги, тогдашний мэр, Виктор Черепков, решил всё-таки предоставить им злополучный мост. При этом официально его в эксплуатацию так и не ввели.
В 2011 году на мосту хотели проводить аварийно-восстановительные работы, однако строительная экспертиза показала, что пациент скорее мёртв, чем жив: целесообразное объект демонтировать, чем восстанавливать. Даже масштабные ремонтные работы не могут гарантировать того, что мост не обрушится.
Но денег в краевом бюджете на строительство нового мостового перехода не нашлось. Забрезжила надежда не реконструкцию Рудневского моста в преддверии Саммита АТЭС 2012, но в итоге средства, которые могли быть вложены в Рудневский мост, вложили в трассу Седанка-Патрокл.
В 2018 году городская администрация во главе с Виталием Веркеенко пообещала всё-таки реконструировать мост и даже построить ему дублёра. Потом проблемный мост перешёл в наследство следующему мэру, Олегу Гуменюку. Тот пообещал, что в 2019 году мост отремонтируют, а в 2020 году – таки реконструируют. Но планы пока остаются планами, и Рудневский мост продолжает собирать пробки и ужасать автомобилистов.