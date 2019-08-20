Количество ипотечных сделок с новостройками снизилось, сообщает DEITA.RU.

Сайт объявлений о недвижимости ЦИАН поделился статистикой, согласно которой за 12 прошедших месяцев в России уменьшилось число покупок квартир по ипотечным договорам на 17%.

При этом, в денежном выражении выдача жилищных кредитов снизилась на 9%. Отрицательная ипотечная динамика отмечается на фоне общего роста числа сделок с жильем.



Падение числа ипотечных сделок с первичной недвижимостью зафиксировано в 77 из 85 российских регионов. Регионами-лидерами по количеству сделок с привлечением кредита на жилье в первом полугодии текущего года уже традиционно стали Москва и Санкт-Петербург.

Относительно высокие показатели также зафиксированы в Краснодарском крае, Башкирии и Свердловской области.

Дмитрий Шевченко