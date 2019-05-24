Ежеквартальные выплаты будут получать неработающие пенсионеры, которые трудились в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 до 40 лет, сообщает DEITA.RU.

Ранее на доплату могли претендовать только люди со стажем более 40 лет. Инициативу островных парламентариев поддержал глава региона Валерий Лимаренко.

- Забота о пожилых людях – наша важнейшая задача. Мы должны улучшить жизнь сахалинцев старшего поколения, которые многие годы отдали развитию региона, - отметил глава области, - отметил глава региона.

Закон о доплатах к пенсии сегодня приняли в Сахалинской областной Думе. Уже с первого июля неработающие пенсионеры, имеющие «северный стаж» от 35 до 40 лет, начнут ежеквартально получать 3 тысячи рублей.

Ожидается, что надбавку будет начислена 14 тысячам сахалинцев и курильчан. Общий размер пенсии каждого из них не должен превышать 30 тысяч 833 рубля (2,5 размера величины прожиточного минимума пенсионера в регионе).

Кроме того, глава области Валерий Лимаренко одобрил поправку, согласно которой пенсионеры в возрасте 80 лет и старше тоже будут иметь право на социальную поддержку в размере 3 тысяч рублей. Единственным условием является размер страховой пенсии (без надбавки на уход) – он не должен превышать 30 833 рубля.

Всего на реализацию нового закона из областного бюджета направят 128,9 миллиона рублей.