Сетевые супермаркеты с завышенными ценами и замороженные продукты с материка – это уже вчерашний день для Сахалинской области. Сейчас здесь открываются удобные, локальные фермерские лавки с местной продукцией, сообщает DEITA.RU. Сельское хозяйство активно развивается в островном регионе благодаря мерам поддержки областного правительства во главе с врио губернатора Валерием Лимаренко.

В специализированных магазинах сахалинским покупателям уже не приходится отстаивать несколько очередей и уточнять у продавцов: местная ли свинина, не привозная? Теперь у одного прилавка можно приобрести и мясные, и молочные продукты, и все это будет местного, островного производства. Еще один очевидный плюс – приемлемые цены. Благодаря отсутствию посредников и минимальной торговой наценке стоимость продуктов в фермерских магазинах значительно ниже, чем в других торговых сетях.

В Южно-Сахалинске работают уже две таких торговых точки. К концу года планируется открыть ещё три, а в будущем – полноценную сеть. В таких павильонах можно приобрести все как для повседневного, так и праздничного стола: колбасные и мясные изделия, овощи, молочные продукты, мясо птицы, яйца и многое другое. Все это попадает на прилавке прямо с предприятий.

«Сахалинское правительство готово всесторонне поддерживать местных предпринимателей, чтобы сахалинцы и курильчане всегда были обеспечены свежими и вкусными продуктами собственного производства. Специализированные торговые точки создаются для удобства покупателей. Заходя в такой магазин, люди всегда должны видеть широкий ассортимент и более низкие цены», – отметил Валерий Лимаренко.

Преимущества новых фермерских лавок уже оценили и покупатели. По словам одной из жительницы островной столицы, яйца здесь дешевле, а курочку можно купить не замороженную с материка, а местную, охлажденную.

Продукты в магазин поставляет птицефабрика «Островная». Ее на днях с рабочим визитом посетил глава региона. Здесь Лимаренко проконтролировал модернизацию, которая ведется при поддержке областного правительства – она позволит как минимум в два раза увеличить объемы производства. Сейчас островная птицефабрика имеет четыре птичника, а до конца года начнут функционировать еще два. Два новых цеха планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

В островном регионе уделяют особое внимание работе местных товаропроизводителей. Так, Валерий Лимаренко на днях побывал и в животноводческом комплексе совхоза «Южно-Сахалинский» в селе Ключи. За полгода здесь произвели более 180 тонн продукции в живом весе — рост, по сравнению с прошлым годом, на 23,7 процента.

Но самое главное, что меры по развитию сельского хозяйства в регионе в перспективе приведут к увеличению продолжительности жизни и улучшению показателей здоровья среди островитян. Ведь от мер по повышению продовольственной безопасности напрямую зависит здоровье жителей региона.

В Сахалинской области также располагаются три территории опережающего развития, одна из которых – «Южная» – специализируется на развитие сельского хозяйства в регионе. Помимо этого, островные предприятия получают президентские гранты. В прошлом году финансирование на создание семейных животноводческих ферм получили четыре компании. В рамках поддержки начинающих фермеров выдано еще шесть грантов.

К слову, 1 июля состоялась встреча главы региона Валерия Лимаренко с местными сельхоз товаропроизводителями. Об этом рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

«По итогам встречи дан ряд поручений, и мы можем подвести их промежуточные итоги. Было поручено разработать проект региональной программы по комплексному развитию сельских территорий, предусматривающей меры государственной поддержки молодых специалистов, привлекаемых для работы на селе. Поручение выполнено – проекта программы уже разрабатывается. И она вступит в силу с 1 января 2020 года, – рассказала Павленко. – В рамках программы предусмотрены подъемные для молодых специалистов в размере свыше полумиллиона рублей. В разработке и меры по улучшению их жилищных условий. Фермеров также волновал вопрос о субсидировании затрат на приобретение оборудования (мойки, сушки и др). Теперь возможно предусмотрено возмещение до 60% затрат по договору о приобретаемом оборудование в лизинг».

Хорошие новости есть и для островных фермеров, занимающихся молочной отраслью – закупочная стоимость молока с 1 июля увеличена на 1 рубль за литр продукции, с первого сентября произойдёт ещё одно увеличение, на сей раз от товаропереработчиков. Помимо этого, фермер будет вправе сам регулировать закупочную стоимость, так как она по решению властей региона будет напрямую зависеть от продуктивности. Если коровы того или иного фермера выдают больше молока, следовательно, для скота созданы хорошие условия содержания, организована помощь ветеринара, правильное питание. Поэтому фермер с более высокими показателями удоя получит больше дотаций от властей.

Михаил Светлов