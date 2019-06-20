На эти цели в 2019 году направлено более 2 миллиардов рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает DEITA.RU. Ремонт разбитых трасс в районах взял под личный контроль глава региона Валерий Лимаренко.

«Многие дороги в населенных пунктах на фоне федеральных или областных сегодня выглядят не лучшим образом. Из общего числа районных трасс отремонтировано лишь 34 процента. Поэтому было принято решение увеличить финансирование программы до 2 миллиардов. Кроме этого в области начал работу штаб капитального строительства дорог, который в еженедельном режиме отслеживает достигнутые результаты в том или ином районе, и оперативно решает возникающие в процессе строительства все сопутствующие вопросы», – отметил Валерий Лимаренко.

Активная работа по капитальному ремонту местных автодорог началась в муниципалитетах с начала месяца. Так, например, в Анивском районе твердым покрытием укрывают проблемные участки на улице Тракторной, асфальтируют отрезки дороги между населенными пунктами Благовещенское-Анива, Анива-Рыбацкое. В планах - строительство и реконструкция 17,5 км автомобильных дорог района, в том числе трасса Анива-Таранай.

«На сегодняшний день у нас уже заключено 4 контракта по благоустройству территории. Два заказа это – ремонт дворовых участков, еще два – реконструкция дорожных сетей. Ремонтные работы уже ведутся по улице Тракторной. Сложностей по реконструкции объекта нет, все материалы доступны, местного производства. По графику данный объект должны закончить до 30 июня», – комментирует ситуацию заместитель генерального директора Анивского строительно-монтажного управления по общим вопросам Юрий Лапин.

В Невельске с начала летнего сезона начали ремонтировать дороги между автомобильными мостами на улице Флотской, ведут подготовку к капитальному ремонту улиц Железнодорожной и Приморской.

«Кроме этого, в центре города у нас проходит ямочный ремонт дорог. На 10 процентов сдвинулась реконструкция трассы Невельск–Шебунино, здесь мы полностью отремонтировали водопропускную трубу. Сейчас проводим замену грунта и чистку водоотводных каналов», – рассказал начальник отдела капитального строительства и ЖКХ по городскому округу Максим Соколов.

В Корсаковском районе по просьбам местных жителей в первую очередь приступили к реконструкции улицы Центральной в селе Озерском и улиц Невельской, Корсаковской, Нагорной, Советской и Вокзальной. Дорожные работы развёрнуты и в других районах области.

Вопрос транспортной логистики сегодня находится на особом контроле региональных властей. Внимание уделяется также доступности передвижения внутри области. Программа развития транспортной доступности островов коснулась всех направлений. Для линии Ванино-Холмск в Комсомольске-на-Амуре строят два новых парома. Их сдача намечена на 2021-2022 годы. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом начато изготовление корпусов еще двух теплоходов, которые вскоре будут курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Объем перевозок при этом вырастет до четырех раз.

Накануне строители приступили к последнему рывку по переустройству железнодорожной колеи Сахалина на общероссийский стандарт. Работы стартовали в Холмском районе. По завершению перешивки по путям поедут современные локомотивы, подвижные составы и рельсобусы - эти поезда отличаются большей скоростью и удобством. Все это выведет обслуживание пассажиров на более высокий качественный уровень.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Сахалинской области по поручению Президента России Владимира Путина.

Екатерина Брязгунова