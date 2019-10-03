На Сахалине появится кнопка «Просто спросить онколога»

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Побеседовать с онкологом сможет любой житель Сахалинской области, в случае собственных подозрений на злокачественное новообразование, сообщает DEITA.RU.

Услугу планируется внедрить на базе популярного портала Сахалина 1-300, а также по звонку на данный номер телефона. Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук рассказал о причинах организации новой услуги.

«Изучая обращения, жалобы населения по той или иной проблеме, поняли, что у населения есть потребность спросить: «Меня что-то в организме беспокоит, я переживаю, что это возможно связано с онкологическим процессом, куда обратиться?». Общаясь с жителями, я прочувствовал эту проблему, и мы решили завести через канал 1-300 кнопку «Просто спросить онколога»», отметил Владимир Ющук.

Любой житель Сахалинской области, набрав при помощи телефона комбинацию 1-300 и нажав клавишу 8, сможет побеседовать с онкологом. Врач может порекомендовать дозвонившемуся выполнить ряд мероприятий, например, посетить поликлинику. Помимо этого, у онколога будет уникальное право записать собеседника к конкретному специалисту. Исходя из содержания диалога, онколог может принять решение оставить жителя под особым вниманием и контролем, если это потребуется.

Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях является приоритетным направлением в Сахалинской области. «Просто спросить онколога» можно будет уже до конца текущего года.

Софья Корф

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