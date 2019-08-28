На Сахалине введут собственные «плоские тарифы» для Аэрофлота
Глава островного региона Валерий Лимаренко продолжает масштабную работу по улучшению транспортной доступности Сахалинской области, сообщает DEITA.RU. Областное правительство намерено разработать собственную программу по субсидированию тарифов на авиарейсы компании «Аэрофлот».
Напомним, в начале августа стало известно, что крупнейший авиаперевозчик России вернется в регион уже 27 октября – спустя год после ухода с островов. Добиться этого решения удалось врио губернатора Валерию Лимаренко, поднявшему вопрос о возвращении компании в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ.
Чтобы тарифы на перелеты были аналогичны уже действующим сегодня в авиакомпании «Россия», власти региона разрабатывают собственный механизм компенсации затрат – процесс должен завершиться к началу сентября. Соглашении о субсидировании тарифов с «Аэрофлотом» уже подписано на год вперед.
Приобрести билет на новый рейс можно будет в первые недели осени. С конца октября ежедневно в Москву из Южно-Сахалинска совершать полет будут два самолета, а не один, как было ранее. Следующим летом количество авиарейсов, следующих по маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск вырастет до трёх в сутки.
Софья Корф