Глава островного региона Валерий Лимаренко продолжает масштабную работу по улучшению транспортной доступности Сахалинской области, сообщает DEITA.RU. Областное правительство намерено разработать собственную программу по субсидированию тарифов на авиарейсы компании «Аэрофлот».

Напомним, в начале августа стало известно, что крупнейший авиаперевозчик России вернется в регион уже 27 октября – спустя год после ухода с островов. Добиться этого решения удалось врио губернатора Валерию Лимаренко, поднявшему вопрос о возвращении компании в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ.

Чтобы тарифы на перелеты были аналогичны уже действующим сегодня в авиакомпании «Россия», власти региона разрабатывают собственный механизм компенсации затрат – процесс должен завершиться к началу сентября. Соглашении о субсидировании тарифов с «Аэрофлотом» уже подписано на год вперед.

Приобрести билет на новый рейс можно будет в первые недели осени. С конца октября ежедневно в Москву из Южно-Сахалинска совершать полет будут два самолета, а не один, как было ранее. Следующим летом количество авиарейсов, следующих по маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск вырастет до трёх в сутки.

Софья Корф