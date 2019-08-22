За первое полугодие сахалинские пищевые предприятия произвели продукцию почти на 3 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU. Обычно в островном регионе столько выпускали за весь год. Повысить объемы удалось благодаря финансовой поддержке правительства региона. Врио губернатора области Валерий Лимаренко уверен, что сахалинских товаропроизводителей необходимо поддерживать.

Пищевая промышленность в Сахалинской области сегодня находится на подъеме, рассказывает министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко. Сегодня в области действуют почти 400 фирменных магазинов местных товаропроизводителей. А сахалинские продукты становятся обладателями наград высшего достоинства на престижных всероссийских и международных конкурсах. И качественной и свежей продукции местного производства на столах у сахалинцев становится больше.

По словам Инны Павленко, в отрасли заняты почти 4,5 тысячи сахалинцев и курильчан. На островах работают 176 предприятий, каждый год появляются новые. В этом году ожидается открытие мясоперерабатывающего производства в Ногликах – там его не было и в советское время.

Молочный комбинат за минувшие месяцы уже достиг 85 % от прошлогодних показателей. К концу года ожидается прирост на 20-30 %. Несколько лет назад в розничном товарообороте пищевых продуктов сахалинская продукция занимала только 9 %. По итогам прошлого года, результат составил 16,5 %. Сегодня стоит задача – нарастить этот показатель до 25 %.

Местным товаропроизводителям оказывается поддержка в рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности». Из областного бюджета субсидируются затраты на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта, на доставку сырья, сырья для производства продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, на приобретение топливных ресурсов и торгового оборудования.

Глава региона на днях посетил два предприятия, которые получают финансовую поддержку сахалинского правительства. В ходе рабочего визита на молочный комбинат «Южно-Сахалинский» и холдинг «Северная звезда», Валерию Лимаренко рассказали, что на молокоперерабатывающем предприятии выпускается свыше 40% всей молочной продукции в островной области. Среди новинок низколактозное и кедровое молоко, творожок – подходят для людей, которые не переносят молочный белок. В последнее время большую часть продукции на молочном комбинате стали производить не из сухого, а из сырого молока. Сырье закупается у жителей области, фермерских хозяйств и совхоза «Корсаковский».

«Нужно поддерживать эту тенденцию, чтобы сахалинцы и курильчане получали самую вкусную продукцию, – сказал глава островной области. – Нас больше интересуют не объемы производства, а качество и безопасность местных товаров. Сегодня мы видим, что островная продукция соответствует высоким стандартам и может составить конкуренцию на российском рынке».

Как рассказал управляющий молочным комбинатом Александр Курносов, «Южно-Сахалинский» получил из регионального бюджета субсидию на обновление технологического оборудования. Также предприятие получает льготы на электроэнергию.

Холдингу «Северная звезда» областные власти возместили часть расходов на покупку оборудования для производства безалкогольных напитков и минеральной воды, специализированного транспорта. В прошлом году здесь запустили новую линию варочного цеха. Оборудование немецкого производства приезжали настраивать специалисты из Германии.

Михаил Светлов