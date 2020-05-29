На самоизоляции абоненты Tele2 в Приморье стали больше читать

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, отмечает рост пользовательской активности в сервисе «Tele2 Книги». Компания проанализировала литературные предпочтения приморцев в период самоизоляции. Чаще всего клиенты оператора скачивают издания из раздела «Психология» и классику.

Tele2 зафиксировала рост популярности digital-сервисов среди своих абонентов. Одним из популярных порталов стал «Tele2 Книги». Период самоизоляции стал отличным поводом для чтения: число посетителей данного приложения во всех регионах присутствия оператора в этот период выросло на 78%. Компания составила рейтинг самых популярных литературных жанров. Ими стали фантастика, книги по саморазвитию и классика. Одними из самых востребованных бесплатных книг признаны «Брак без крика и ссор» авторов Дженни Ранкел и Хэла Ранкела и роман «Идиот» Федора Достоевского.

Количество посетителей портала «Tele2 Книги» среди приморских абонентов за период самоизоляции увеличилось в три раза по отношению с обычными днями. Помимо книг по психологии и фантастики подписчики сервиса интересовались наукой. В числе предпочтений также издания о финансах и приключенческие зарубежные романы.

Платформа «Tele2 Книги» насчитывает более 100 тыс. изданий различных жанров. Пользователи найдут здесь книги зарубежных и русских классиков, бизнес-литературу и автобиографии, книги по психологии и мотивации, прикладную литературу и ряд периодических изданий. Чтобы оформить подписку на сервис, необходимо отправить USSD-запрос *681#. Первый день пользования услугой будет бесплатным, далее стоимость составит 9 рублей в сутки.