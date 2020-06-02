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На счета россиян переведут сотни миллиардов

мишустин

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе реализации нацпроекта по демографии. Подзабытую в связи с пандемией историю снова вспомнили на онлайн-заседании с Михаилом Мишустиным, сообщает ИА DEITA.RU.


Голикова отметила, что даже в период, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, в правительстве не забывают о нацпроектах. В частности, она рассказала о ходе работы по демографическому национальному проекту. Слова вице-премьера приводит сайт правительства России.


Она отметила, что материнский капитал без личного заявления уже получили 135 тысяч семей. Заявления были оформлены и одобрены через портал Госуслуг.


 Голикова рапортует, что требование президента сократить время процедуры и сделать ее дистанционной - выполнено. Всего в ходе реализации программы выплаты по рождению первого ребенка в России получают 717 тысяч семей. 


Как ранее сообщало DEITA.RU, с этого года выплаты составляют 566 тысяч за первого и 616 тысяч за второго ребенка. Голикова отметила, что сейчас в России насчитывается 69,5 тысячи семей, которые получили жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6% на весь период кредита.


Кроме того, она отчиталась по дополнительным мерам поддержи дальневосточных семей.


 Сейчас дополнительные деньги от государства получают 18 тысяч семей, проживающих в регионе. Всего на поддержку детей и родителей, которые живут в отдаленных от центра регионах, направлено 47 миллиардов рублей.


По словам вице-премьера, обещанные Путиным десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет также поступают на счета россиян с опережением графика. Изначально эти деньги планировали начать платить с 1 июля, но в связи с пандемией перенесли на месяц раньше. Всего в бюджете на эти расходы запланировано 197 миллиардов. 


Есть некоторые регионы, которые начали перечислять деньги уже в мае. Это Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кировская область, Нижегородская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Калининградская области, рассказала Татьяна Голикова.


Таким образом, несмотря на кризис, работа по нацпроектами продолжается. 


Как отметил Михаил Мишустин, Путин ждет от правительства план по восстановлению экономики и выходу из коронавирусного пике. Президент требует вернуть устойчивый экономический рост, увеличить доходы граждан, ускорить темпы цифровизации и строительства современного доступного жилья.

Василий Кучин

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