На счета россиян переведут сотни миллиардов

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе реализации нацпроекта по демографии. Подзабытую в связи с пандемией историю снова вспомнили на онлайн-заседании с Михаилом Мишустиным, сообщает ИА DEITA.RU.





Голикова отметила, что даже в период, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, в правительстве не забывают о нацпроектах. В частности, она рассказала о ходе работы по демографическому национальному проекту. Слова вице-премьера приводит сайт правительства России.





Она отметила, что материнский капитал без личного заявления уже получили 135 тысяч семей. Заявления были оформлены и одобрены через портал Госуслуг.





Голикова рапортует, что требование президента сократить время процедуры и сделать ее дистанционной - выполнено. Всего в ходе реализации программы выплаты по рождению первого ребенка в России получают 717 тысяч семей.





Как ранее сообщало DEITA.RU, с этого года выплаты составляют 566 тысяч за первого и 616 тысяч за второго ребенка. Голикова отметила, что сейчас в России насчитывается 69,5 тысячи семей, которые получили жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6% на весь период кредита.





Кроме того, она отчиталась по дополнительным мерам поддержи дальневосточных семей.





Сейчас дополнительные деньги от государства получают 18 тысяч семей, проживающих в регионе. Всего на поддержку детей и родителей, которые живут в отдаленных от центра регионах, направлено 47 миллиардов рублей.





По словам вице-премьера, обещанные Путиным десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет также поступают на счета россиян с опережением графика. Изначально эти деньги планировали начать платить с 1 июля, но в связи с пандемией перенесли на месяц раньше. Всего в бюджете на эти расходы запланировано 197 миллиардов.





Есть некоторые регионы, которые начали перечислять деньги уже в мае. Это Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кировская область, Нижегородская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Калининградская области, рассказала Татьяна Голикова.





Таким образом, несмотря на кризис, работа по нацпроектами продолжается.





Как отметил Михаил Мишустин, Путин ждет от правительства план по восстановлению экономики и выходу из коронавирусного пике. Президент требует вернуть устойчивый экономический рост, увеличить доходы граждан, ускорить темпы цифровизации и строительства современного доступного жилья.