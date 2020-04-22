На «Шмаковке» увеличат электромощности для поездов

Россети планируют в этом году подстанцию «Шмаковка-тяговая» начать подключать к 220 кВ, сообщает ИА DEITA.RU. Протяженность линии составит 16 километров.



Более 800 млн рублей планируют направить «Россети ФСК ЕЭС» на усиление подключение двух подстанций по Транссибу. Первое подключение произойдет на подстанции «Сгибеево» в Амурской области, второе на подстанции «Шмаковка-тяговая» в Приморском крае.

Планируется к первой станции провести линию электропередач длинной 9 км, на втору 16 км. Обе подстанции подключат к близлежащим ЛЭПам.

Оба проекта прописаны в плане по модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.