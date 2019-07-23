«Партнер ТВ», известный арендатор телеоборудования, подал очередной иск в суд с жалобой на невыплату миллионов рублей создателем шоу «Голос» и «Давай поженимся», сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Студия «Красный квадрат» Аркадия Ротенбурга должна 44,4 миллиона рублей ООО «Партнер ТВ» за аренду операторского оборудования и спецтехники для съемок. Если точнее, то Ротенбург должен выплатить 42,2 миллиона рублей непосредственно за аренду. А оставшаяся часть суммы это проценты, набежавшие за год просрочки задолженности.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит это дело 5 сентября.

Напомним, что «Партнер ТВ» является поставщиком операторских кранов для съемок «Голоса», «Давай поженимся», «Модного приговора», «Кто хочет стать миллионером» и иных программ.

Анастасия Туркова

