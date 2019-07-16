В центре города появятся новые дорожные знаки, сообщает DEITA.RU.

Администрация Владивостока собирается поменять схему движения транспорта в районе Карабельной Набережной. Специалисты установят два новых дорожных знака, запрещающих остановку и предупреждающий о работе на этом месте эвакуатора.

В мэрии отмечают, что запрет на парковку на правой стороне в направлении строящегося здания гостиницы Хаятт связано с тем, что запаркованные автомобили очень часто создают большие помехи другим участникам дорожного движения.

Дмитрий Шевченко