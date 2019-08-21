В дальневосточной столице в ближайшее время будет установлен знак «Остановка запрещена», сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в администрации Владивостока в среду, 21 августа.

Новые знаки появятся на Трамвайной улице. Останавливаться транспортным средствам будет запрещено от пресечения с улицей Луговой до 14-го дома по Трамвайной.

Власти города просят водителей города проявляться бдительность и соблюдать требования, предписанные запрещающими знаками. Отмечается, что если остановиться все-таки захочется, нужно быть готовым к тому, чтобы распрощаться с определенной суммой. Камеры фотофиксации запечатлеют нарушения, а значит — по почте прилетит письмо счастья.

Екатерина Брязгунова



