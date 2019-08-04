Коммунальные служащие США нашли в обувной коробке 23 тысячи долларов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на The Press Democrat.

Владелец крупной суммы случайно выбросил коробку, в которой находилась крупная сумма. Однако вскоре обнаружил пропажу и тут же связался с предприятием, занимающемся уборкой мусора сразу в трех штатах — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. В общей сложности компании предоставляет свои услуги жильцам свыше миллиона домов.

Вскоре работники предприятия нашли коробку на одной из свалок и отдали владельцу. Теперь их атакуют граждане, которые якобы случайно выкинули украшения.

Екатерина Брязгунова