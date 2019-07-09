Источник изображения: Сергей Трэйне
Стало известно, как власть собирается бороться с мусорной проблемой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Правительство собирается потратить более 6 шести миллиардов рублей на рекультивацию свалок. Деньги должны быть освоены уже в 2020 году в рамках национального
проекта "Экология".
В Минприроды рассказали, что в текущем году на эти цели направлено всего 1 миллиард 708 миллионов рублей.
В ведомстве не уточнили, на работы на каких объектах пойдут деньги, однако отметили, что критерии по их отбору останутся прежними.
Дмитрий Шевченко
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