Стало известно, как власть собирается бороться с мусорной проблемой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Правительство собирается потратить более 6 шести миллиардов рублей на рекультивацию свалок. Деньги должны быть освоены уже в 2020 году в рамках национального проекта "Экология".



В Минприроды рассказали, что в текущем году на эти цели направлено всего 1 миллиард 708 миллионов рублей.

В ведомстве не уточнили, на работы на каких объектах пойдут деньги, однако отметили, что критерии по их отбору останутся прежними.

Дмитрий Шевченко