Сколько хотят получать российские молодые специалисты, удалось выяснить экспертам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

В РАНХиГ провели исследования, в ходе которого обнаружилось, что самые высокие запросы по зарплатам у «айтишников»: треть специалистов в области информационных технологий требует платить им ежемесячно 50 — 60 тысяч рублей. Еще четверть согласилась на 30 — 40 тысяч.

Такие же пожелания оказались у занятых в правоохранительной сфере: четверть из них хочет иметь зарплату в размере 50 — 60 тысяч рублей, а еще одна четверть посчитала приемлемым зарабатывать тысяч 30 — 40.

В сфере финансов, консалтинга и рекламы молодые специалисты запрашивают 30 — 40 тысяч рублей ежемесячно, но 15% из них поначалу готовы трудиться за 20 — 30 тысяч.

Меньше всего, как оказалось, нужно ученым, специалистам из области образования, культуры и здравоохранения: они назвали суммы 20 — 30 тысяч рублей, и лишь 10% из них рассчитывает на ежемесячные 40−50 тысяч.

Анастасия Туркова